В Госдуме уточнили правила ареста криптовалюты

Понятие и статус криптовалюты не записаны в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах, что осложняет расследование киберпреступлений. При этом специфика цифровой валюты требует оперативной реакции правоохранителей в случае ее обнаружения во время обысков. Поэтому крипту необходимо признать имуществом для возможности ее ареста и конфискации в рамках уголовных дел.

Соответствующий правительственный законопроект, снижающий риски использования крипты в преступной деятельности, думский Комитет по финрынку поддержал на заседании 21 мая. При этом депутаты в своем заключении на законопроект настаивают на урегулировании вопроса, связанного с денежной оценкой изъятой по суду цифровой валюты. Рассмотреть поправки в первом чтении планируется 27 мая. Подробнее — в материале «Парламентской газеты».

Подлежит изъятию

Специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции со стороны органов правопорядка в рамках уголовного дела, однако отсутствие надлежащих правовых механизмов регулирования крипты не позволяет в должной мере обеспечить ее сохранность. Кроме того, трудности в работе следственных органов вызывают различия в средствах и способах хранения «цифры», которые в силу технических особенностей требуют дифференцированного подхода в регулировании.

Как пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, для хранения цифровой валюты сегодня используют как специальные мобильные приложения онлайн, в том числе веб-кошельки, компьютерные программы, так и офлайн — «аппаратные кошельки», а также бумажные носители. При этом на материальном носителе — сервере или компьютере — могут быть коды доступа и сама цифровая валюта «в виде совокупности электронных данных, содержащихся в информационной системе».

«Законопроект предусматривает дополнение УПК статьей 1642, регламентирующей действия следователя в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, и стражи порядка смогут изымать материальные носители или переводить крипту на адрес-идентификатор для обеспечения сохранности. В дальнейшем цифровую валюту предполагается арестовывать, запрещая операции с ней. Порядок перевода крипты на адрес-идентификатор, особенности учета и хранения арестованного имущества планируется урегулировать отдельными актами Правительства.

По мнению статс-секретаря, заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда, признание криптовалюты имуществом обеспечит безусловный правовой механизм ее ареста и последующей конфискации при расследовании преступлений.

«Криптовалюта все чаще используется в криминальной деятельности. Данный законопроект, в случае принятия, позволит более четко регламентировать статус этого актива в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве», — отметил Негляд.

По его словам, этот подход в полной мере соответствует международным стандартам в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К соответствующим поправкам настоятельно призывает и международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Оцениваем правильно

Концептуально профильный думский Комитет по финрынку поддержал новацию кабмина, однако в своем заключении обратил внимание на необходимость урегулировать вопрос, связанный с денежной оценкой такой валюты.

«Так как УК РФ устанавливает, что если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, на момент принятия судом решения о конфискации невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета», — отметил Анатолий Аксаков.

Одним из признаков различных цифровых валют является их высокая волатильность, «в связи с чем вопрос о денежной оценке цифровой валюты требует отдельной проработки», уточнил глава комитета.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Госдуму внесен законопроект о штрафах для физических и юридических лиц за использование криптовалюты для расчетов в России, который предусматривает ее конфискацию.

Документ дополняет Кодекс об административных правонарушениях статьей 15.49 с четырьмя составами правонарушений. Один из них — ответственность за незаконное использование цифровой валюты в качестве средства платежа. Штрафы для физических лиц составят 100 — 200 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Особое внимание уделяется конфискации незаконно использованной криптовалюты.