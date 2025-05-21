«Юникредит» прекратит долларовые платежи из России для физлиц

Российский «Юникредит» перестанет проводить исходящие долларовые переводы физических лиц после 6 июня из-за ограничений со стороны иностранного банка-корреспондента. Об этом «Ведомостям» сообщили в службе поддержки кредитной организации.

С 26 мая у «Юникредита» поменяется банк-корреспондент для исходящих платежей в американской валюте, следует из сообщения банка клиентам, с которым ознакомилась газета. Платежи будут проводиться через материнскую организацию, итальянскую UniCredit, а с начала лета остановятся окончательно. Какой банк раньше был корреспондентом «Юникредита» по транзакциям в долларах, в службе поддержки не сказали.

При этом изменения не затронут входящие платежи в долларах – банком-корреспондентом по ним остается американский JPMorgan Chase, говорится в сообщении для клиентов.

В начале апреля источник Frank Media в «Юникредит» сообщил , что тогда же банк уведомил клиентов об остановке долларовых переводов в некоторые страны. Сейчас переводы возможны в страны еврозоны, а также США, Израиль, Турцию, ОАЭ, Таиланд, Сербию и другие. В конце января «Юникредит» прекратил проводить переводы в евро для физических лиц. В службе поддержки тогда объяснили это решение также ограничениями со стороны банка-корреспондента. В сентябре 2024 года российская «дочка» другого европейского банка, Райффайзенбанк, перестал проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех клиентов, кроме ограниченного числа крупных и международных компаний, объяснив это предписанием Европейского центрального банка. В декабре 2024 года об ограничениях также сообщил крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo. Он заявил, что будет отклонять платежи в евро от всех российских банков, кроме собственной «дочки» – «Интезы».