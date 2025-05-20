Скины из Counter-Strike стали более выгодным активом, чем акции

Скины из популярной видеоигры Counter-Strike оказались более привлекательным инвестиционным инструментом, чем традиционные активы — акции, золото и даже биткоин. К такому выводу пришли аналитики, сравнившие показатели доходности и стабильности вложений, пишет РБК.

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По данным экспертов, коэффициент Шарпа — индикатор, измеряющий соотношение риска и доходности — у скинов составляет 0,34. Для сравнения: у американского фондового рынка этот показатель — 0,25, у биткоина — 0,21, а у золота — всего 0,12. Среднегодовая доходность инвестиций в скины оценивается на уровне 41%, что эквивалентно примерно 3,4% в месяц.

Скины представляют собой виртуальные элементы — в основном визуальные улучшения оружия — которые игроки могут использовать для кастомизации. Они придают индивидуальность игровым предметам и становятся показателем статуса внутри сообщества. Такие предметы активно торгуются как внутри самой игры, так и на внешних платформах.

Интерес к этому виду цифровых активов продолжает расти. Так, в июне 2024 года агентство Bloomberg сообщило о рекордной сделке — анонимный коллекционер приобрёл скин из CS:GO за $1 млн.