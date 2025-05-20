Банки еще одной страны начнут выпускать карты «Мир»

Кубинские банки начнут выпускать карты российской платежной системы «Мир», сообщают «Известия» со ссылкой на главу ЦБ этой страны Хуану Лилию Дельгадо Портал. По ее словам, Россия и Куба полностью ушли от доллара в торговле.

Гавана начнет выпуск карт «Мир» на территории латиноамериканского государства, сообщила руководитель Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал.

«Сейчас карты “Мир” уже используют на Кубе, все российские туристы могут оплачивать свои покупки с ее помощью на территории нашей страны. В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты “Мир” в кубинских банках», — сказала глава Центробанка.

При этом выпускать карту будут не все местные банки.

«На Кубе живет много бывших граждан СССР, в свое время было заключено много межнациональных браков. Выпуск карт “Мир” на территории Кубы в том числе направлен и на эту категорию граждан», — отметил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев.

На Кубе уже можно оплачивать покупки картами «Мир» и снимать с них наличные в местной валюте в банкоматах. Российская платежная система работает также в Венесуэле, с российской карты можно снять деньги в Никарагуа.