Россияне все чаще сталкиваются с трудностями при переводе денег на свои счета из одного банка в другой, такие жалобы появляются в Народном рейтинге Банки.ру. Так, клиентка Газпромбанка рассказала, что хотела закрыть накопительный счет и перевести деньги в другой банк, чтобы там положить их на вклад, но банк блокировал попытки перевода «даже десяти рублей».

После разговора с оператором горячей линии ей пообещали разблокировать операцию. Через два дня клиентка попыталась еще раз осуществить перевод, но операцию снова заблокировали.

«Мои деньги мне же не отдают, (…) ощущение, как будто у меня "друг" денег занял и не хочет отдавать», — поделилась впечатлениями клиентка.

По ее словам, вопрос удалось решить благодаря сотруднице банка на горячей линии, которая «несколько раз отменяла блокировку, пока операция не прошла».

На волне усиления борьбы с мошенниками и отмыванием средств банки предпочитают перестраховаться и приостановить перевод до выяснения обстоятельств, комментирует эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. За недостаточную бдительность кредитным организациям грозят штрафные санкции, поэтому банки всеми способами стараются не допустить таких ситуаций, отмечает она.

«К сожалению, это приводит к тому, что все больше клиентов стало сталкиваться с подобной блокировкой даже полностью прозрачных операций», — признает эксперт.

Когда нужно забирать деньги из банков, объяснили вкладчикам

Напомним, что блокировка переводов самому себе, даже по СБП, связана со вступившими в силу в июле 2024 года изменениями в законодательство, по которым банки обязаны приостанавливать переводы, содержащие признаки мошенничества. Для дальнейшего выяснения обстоятельств банк может временно заблокировать карты клиента, отказать в дистанционном обслуживании, открытии новых карт и счетов, снятии наличных и переводах. Если банк не примет необходимые меры для защиты клиента от мошенников и тот переведет им деньги, банк будет обязан возместить их. В случае нарушения требований антиотмывочного законодательства с банка будет взыскан штраф в размере 0,1–1% капитала, но не менее 100 тысяч рублей.