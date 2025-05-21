Из-за чего можно остаться без пенсии, предупредил эксперт

Для получения пенсии по старости необходимо достичь определенного возраста, который к 2028 году составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Об этом в интервью RT рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает ИА DEITA.RU.

Кроме того, для получения страховой пенсии требуется наличие определенного трудового стажа и минимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2025 году для выхода на пенсию по старости потребуется минимальный страховой стаж в 15 лет и как минимум 30 пенсионных баллов.

Трудовой стаж включает периоды работы, за которые были уплачены страховые взносы, а также некоторые социально значимые периоды, такие как служба в армии или уход за ребенком до полутора лет.

По словам Виноградова, россияне могут остаться без пенсии, если работали неофициально. Работодатель обязан перечислять страховые взносы в Социальный фонд, и если работа не оформлена официально, взносы не уплачиваются, что негативно сказывается на расчете страхового стажа.

Профессор также подчеркнул важность правильного оформления документов. За месяц до планируемого выхода на пенсию необходимо подать соответствующее заявление. Если в документах будут обнаружены ошибки, Социальный фонд может отказать в назначении выплат.

В некоторых случаях отказ может быть ошибочным. В таком случае гражданин должен запросить письменное разъяснение причин отказа в Социальном фонде, а затем обратиться в вышестоящие органы или в суд для защиты своих прав.