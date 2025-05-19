В России активизировалась борьба с криптопирамидами

Экс-директор криптовалютной биржи Binance Владимир Смеркис арестован по ходатайству следствия. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, вероятно, связанное с деятельностью созданных им фондов, инвестировавших в цифровые активы. Пайщики, заплатившие криптовалютой за свою долю в фондах, потеряли миллионы долларов. Подробнее о проектах Владимира Смеркиса и об опасности широкого распространения инвестиционного цифрового мошенничества — в материале ТАСС

Что известно о деле Смеркиса

20 мая вступает в силу решение Замоскворецкого районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде ареста для Владимира Смеркиса, следует из информации по делу, размещенной на сайте суда. Судья Александр Белик на заседании 16 мая удовлетворил соответствующее ходатайство следователя. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Смеркис был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Подробности уголовного дела Смеркиса пока не разглашаются, однако известно, что речь идет о части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей)), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и выплату штрафа до 1 млн рублей. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения более мягкой меры пресечения.

Прозрачность в "сером поле"

Владимир Смеркис родился в 1984 году в Москве. Окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по специальности "маркетинг". Работал в компаниях Red Bull, "Глобал Поинт", Travel Technology Group, Mail.ru Group (ныне VK), Digital360.ru. В 2017 году основал инвестфонды The Token Fund и Tokenbox. Проекты специализировались на инвестициях в криптоактивы. Стать пайщиком фондов можно было, купив токены (только в криптовалюте, которую участник должен был приобрести самостоятельно на любой из специализированных бирж).

Как заявил Владимир Смеркис газете "Коммерсантъ" в мае 2017 года, "мы не предоставляем доступ к биржам. К нам нельзя прийти и купить отдельно биткойн. Клиенты фактически доверяют нам управлять своими средствами, которые инвестируются в блокчейн-проекты". Тогда же он заверил, что, поскольку блокчейн прозрачен, возможность злоупотреблений со средствами фондов полностью исключена. Осенью 2017 года Владимир Смеркис сообщил на мероприятии в Москве, что за год на рынке криптовалют при помощи различных мошеннических схем было похищено около $200 млн.

А когда спустя два года из-за падения курса биткойна инвесторы потеряли крупные средства, предприниматель заявил той же газете, что влиять на цену криптовалюты могут крупные держатели биткойна (покупая и продавая ее в больших объемах).

"Пока биткойн в большинстве стран мира находится в "сером поле" — ни разрешен, ни запрещен — и еще нет четко сформулированных правил игры, я думаю, такое будет повторяться", — допустил он и порекомендовал не паниковать.

Карьерный взлет и падение

В июне 2018 года команда The Token Fund сообщила о том, что работа фонда, собравшего к тому моменту $8 млн долларов, "в нынешнем виде будет прекращена". Монеты Tokenbox, получившего $7 млн от инвесторов, в том же году резко обесценились. Однако работа Смеркиса на крипторынке на этом не завершилась. Напротив, в 2022 году он был назначен директором крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance в России. Через год он покинул этот пост, а Binance продала российский бизнес.

В 2024 году Смеркис и бывший директор Binance по Восточной Европе Глеб Костарев запустили приложение для торговли криптовалютой в Telegram под названием Blum. Число его пользователей превысило за год 92 млн человек. Тогда же появилась криптоигра Blum, в которую играют ежемесячно около 9 млн человек. Смысл игры заключается в том, что участнику предлагается кликать по экрану и за это получать виртуальное вознаграждение, которое затем можно обменять на вышедшую на биржу новую криптовалюту, продать ее и заработать уже реальные деньги.

Самая известная криптоигра на сегодня — Hamster Kombat ("Хомяк"). Она провела листинг на биржах в сентябре прошлого года. Листинга Blum до сих пор не произошло. После сообщений об аресте Смеркиса команда Blum заявила в своем Telegram-канале, что он больше не занимает пост директора по маркетингу, поблагодарила его за вклад в проект и пожелала ему всего наилучшего.

"Таких проектов и игр на рынке сегодня в избытке. Они часто появляются и исчезают, когда к ним теряется интерес. Никакой революционной новизны в Blum нет", — заявил ТАСС президент Ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

Угроза инвестиционных пирамид

По словам директора центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, гендиректора платформы ЗаБизнес.РФ Элины Сидоренко, телефонное мошенничество сегодня постепенно уступает место инвестиционному.

"Этот вид цифрового мошенничества — один из наиболее динамично развивающихся и наиболее сложных для раскрытия. Сложность объясняется тем, что не урегулирован статус цифровых активов. В настоящее время только готовится федеральный закон о признании цифровой валюты имуществом", — заявила она ТАСС.

Усугубляет ситуацию и цифровая безграмотность людей.

"На фоне хайпа о высокой доходности цифровых активов многие охотно вовлекаются в преступные схемы и не обращают внимания на правовое регулирование. Пробелы в праве мошенники подают как преимущество, позволяющее заработать максимальное количество денег", — говорит эксперт.

Еще одно препятствие заключается в отсутствии в России и за рубежом понятной практики сотрудничества в части выявления и расследования этих преступлений, притом что они, как правило, носят трансграничный характер. Наконец, очень сложно доказать преступный умысел лица, направленный на привлечение средств без целей дальнейшего инвестирования.

Все это в совокупности приводит к появлению все большего количества инвестиционных пирамид. По оценкам центра цифровой экономики МГИМО, рост числа такого рода только фиксированных преступлений составит 30–60% в год.

"Для преодоления этого тренда необходим коренной перелом, который должен быть связан с выработкой понятных критериев, которых на сегодняшний день нет", — отметила Элина Сидоренко.

По мнению эксперта, резонансные уголовные дела позволят отработать практику борьбы с подобными преступлениями.

В случае, если уголовное дело Владимира Смеркиса связано с The Token Fund и Tokenbox, речь идет о 2017–2018 годах. Но поскольку преступление квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере, срок давности по нему составляет 10 лет, то есть препятствий для его расследования нет. Помехой может стать разве что уничтожение злоумышленниками цифровых следов.