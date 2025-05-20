В Госдуме предложили запретить сборы пожертвований на личные карты

В Госдуме обсуждают запрет на сбор пожертвований на личные банковские карты.

С инициативой выступила заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, по вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

«Сложно понять, действительно ли были потрачены денежные средства на оказание помощи или кто-то присвоил их», – отметила парламентарий.

Депутат выразила обеспокоенность тем, что при переводах на личные счета сложно проследить, были ли пожертвованные средства действительно направлены на помощь нуждающимся или использованы в личных целях. Она подчеркнула необходимость аккуратного регулирования этого вопроса, чтобы с одной стороны обеспечить прозрачность, а с другой – не затормозить развитие благотворительности в стране.

По ее словам, в рабочей группе при профильном комитете уже начато обсуждение возможных механизмов. Среди предложенных мер – запрет на сборы на личные счета, обязательное использование отдельных благотворительных счетов, создание открытого реестра физических лиц, организующих сборы, с возможностью быстрой регистрации через портал «Госуслуг», а также внедрение простой цифровой отчетности для участников, пишут «Известия».