Подсчитано, сколько россияне теряют при выходе на пенсию

Банки.ру

Соотношение средней пенсии и зарплаты в России значительно ниже рекомендуемых Международной организацией труда 40% и имеет тенденцию к сокращению на фоне опережающего роста зарплат, особенно в последние три года, рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая.

Подсчитано, сколько россияне теряют при выходе на пенсию
© РИА Новости

По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), при выходе на пенсию россияне получают ниже трети той суммы (29%), которую могли бы зарабатывать, продолжив трудовую деятельность. На конец 2025 года средняя пенсия достигала 25 тысяч рублей, а средняя зарплата – 86 тысяч рублей.

Эксперты считают, что для поддержания привычного образа жизни пенсионерам при наличии возможности и желания лучше продолжать работать. Тем более что сейчас работодатели гораздо охотнее стали оставлять у себя работников предпенсионного и пенсионного возрастов, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов призвал не забывать о формировании пенсионных накоплений и начинать копить на старость как можно раньше, чтобы достичь дохода, сопоставимого с 50-60% от последней заработной платы.

«Это может быть участие в корпоративных пенсионных программах, открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), регулярные вложения в консервативные инструменты, такие как облигации федерального займа (ОФЗ), дивидендные акции, банковские депозиты или недвижимость, приносящая арендный доход», - перечислил эксперт.

В I квартале 2025 года средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив отметку в 91 тысячу рублей, показало исследование «Сбераналитики» и «Работы.ру». За последний квартал показатель увеличился на 15,5%. В 13 регионах доходы выросли более чем на 19%.

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