Минюст предложил приравнять криптовалюту к имуществу

Минюст России разработал законопроект, который приравнивает цифровую валюту к имуществу для целей ареста и конфискации, сообщил замминистра юстиции Вадим Фёдоров.

«Минюстом разработан законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для целей ареста и последующей конфискации», — приводит агентство ТАСС слова Фёдорова.

Также предлагается установить отдельные правила для изъятия и хранения криптоактивов. Следователи смогут изымать материальные носители с ключами доступа либо ходатайствовать перед судом об ограничении операций с цифровыми активами.