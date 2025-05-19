В России предложили провести амнистию по образовательным кредитам

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложили провести амнистию по образовательным кредитам, оформленным до 1 февраля. Об этом 19 мая сообщает ТАСС.

© pnp.ru

Соответствующее письмо депутаты направили председателю Правительства страны Михаилу Мишустину, попросив его рассмотреть возможность полного списания указанных займов для выпускников младше 30 лет, которые окончили высшие учебные заведения.

Парламентарии отметили, что сейчас выпускникам после окончания обучения приходится погашать ранее полученные льготные кредиты. Это негативно влияет на финансовую стабильность молодежи, сдерживает их личный и профессиональный рост и влияет на принятие ключевых решений, в том числе о создании семьи, констатировали Миронов и Лантратова.

«Образовательная задолженность становится серьезным препятствием для полной интеграции молодых специалистов в экономическую и социальную жизнь страны», — подчеркнули депутаты.

Лантратова, в свою очередь, назвала амнистию по образовательным займам «вполне реализуемой». Мера затронет 10-20 тысяч студентов, однако социальный эффект станет огромным, добавила парламентарий.