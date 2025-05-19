Россиян стали обманывать от имени газовых служб

Мошенники стали обманывать россиян от имени газовых служб, для этого они звонят через Telegram, предупреждают о запланированной проверке оборудования в квартире и предлагают оплатить несуществующий долг по фишинговой ссылке. Об этом предупреждают аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

Всего за месяц мошенники, использующие такую схему с апреля, похитили у 77 пользователей 657 тысяч рублей.

Как это работает:

Мошенник создает в Telegram фейковый аккаунт, который может называться просто «Горгаз» или в сочетании с любыми именами: «Анастасия Газовая служба», «Михаил диспетчер Горгаз» и т. д.

Злоумышленник говорит, что в доме проводится плановая проверка газового оборудования, и уточняет, в какое время будет удобно принять мастера.

После согласования даты и времени мошенник как бы случайно сообщает, что у собеседника есть неоплаченный счет за газ. Размер долга называют небольшой, например 15 рублей 94 копейки, и предлагают оплатить его сразу же под предлогом того, что в случае просрочки якобы может быть назначен штраф в 15 тысяч рублей.

Если пользователь соглашается оплатить несуществующий долг, злоумышленник с помощью Telegram-бота генерирует фишинговую ссылку на оплату.

Если пользователь откроет сомнительную ссылку, он увидит фишинговую страницу, на которой ему предложат под предлогом платежа в пользу газовой службы указать данные банковской карты и ввести код из СМС. Выполняя эти действия, пользователь дает злоумышленникам возможность вывести все деньги с банковского счета.

Эксперты F6 советуют не общаться в мессенджерах с неизвестными, кем бы они ни представлялись, и не переходить по ссылкам из СМС и сообщений, даже если внешне они похожи на сообщения от коммунальных служб, банков и других официальных структур.