Кто рискует остаться без пенсии: разъяснения юриста

Несмотря на то что право на страховую пенсию закреплено Федеральным законом, для ее получения необходимо выполнить ряд условий. Об этом рассказывает «РГ» со ссылкой на юриста Илью Русяева.

Страховую пенсию не будут начислять гражданам, имеющим стаж менее 15 лет и менее 30 пенсионных баллов (единиц оценки трудового стажа, которые зарабатываются за счет страховых взносов, вносимых работодателем). Им полагается только социальная пенсия по старости: при достижении 65 лет женщинами и 70 лет мужчинами.

Один из видов пенсий вырастет до 45 тысяч рублей

Пенсия не полагается иностранцам без вида на жительство и тем, кто не прожил в России 15 лет. При выезде за границу на постоянное место жительства пенсионные выплаты также не начисляются.