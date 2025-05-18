Законодатели предложили освободить бойцов СВО от транспортного налога

Мобилизованных граждан наши законодатели хотят освободить от транспортного налога. Авторы законодательной инициативы - депутаты фракции ЛДПР Госдумы. Они уже внесли документ на рассмотрение коллегам.

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Дело в том, что на сегодняшний день подобная мера поддержки существует, но она доступна не всем и не везде, а лишь в нескольких наших регионах. Это, к примеру, Московская, Ростовская, Кемеровская области, а также Республика Татарстан.

По замыслу авторов законодательной инициативы, освободить от уплаты необходимо владельцев одного автомобиля мощностью до 150 лошадиных сил.

- В случае когда в семье военного несколько транспортных средств, он сможет выбрать, какой из автомобилей не будет облагаться налогом - находящийся в его собственности или принадлежащий члену его семьи, - уточняют в пояснительной записке к законопроекту авторы предложения.

Для того чтобы их законодательная идея стала реальностью и превратилась в закон, депутаты хотят внести поправки в Налоговый кодекс РФ.

- Государство должно встать на сторону тех, кто защищает Родину, и по возможности снимать с них дополнительные финансовые обязательства, - так прокомментировал средствам массовой информации инициативу заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.