Названа альтернатива «стареющим» долларам

Российские туристы в последние годы сталкиваются с проблемами при обмене долларов, выпущенных до 2013 года, в таких странах, как ОАЭ, Турция. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, сложности с обменом наблюдаются по всему миру: многие банки отказываются принимать купюры старого образца.

Новые доллары, заметили эксперты, приобрести тоже нелегко — они не всегда есть в наличии в российских банках. Некоторые финансовые организации все же продают их, но при продаже берут комиссию.

По мнению аналитиков, альтернативой «проблемным» долларам являются китайские юани. Их принимают в Турции, Южной Корее, Японии, Таиланде, Египте, Армении, Франции, Вьетнаме, ОАЭ, ЮАР, Бразилии и Казахстане.

Кроме того, туристы могут приобрести валюту тех стран, куда намереваются поехать на отдых, а также валюты соседних стран.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заметил, что в качестве альтернативы валютам можно воспользоваться криптообменниками.