Бездетных мужчин в России сравнили с трутнями и призвали стигматизировать

Бездетных россиян старше сорока лет нужно обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни. С трутнями таких граждан сравнил протоиерей Андрей Ткачев, его слова приводит Telegram-канал «Подъем».

Протоирей Русской православной церкви заявил, что некоторые мужчины живут «трутневой жизнью» — без семьи, детей и обязательств. Оправдать такое поведение можно «только болезнью или кастрацией», подчеркнул священник. А бороться с этой проблемой он призвал с помощью символического налога, который помог бы пристыдить и простимулировать таких граждан завести семью.

«Налог на бездетность не должен быть большим. Он должен быть символическим, чтобы ты стигматизирован был. А то чего ж ты, сорок лет, а ни одного ребенка не родил. Кто эти мужчины, кто это такие? Какая-то особая категория трутней. Почему ни одну женщину не сделал женой своей, почему ты не взял ответственность и не стал отцом и мужем? Дожил, е-мое, до 45», — возмутился Ткачев.

По словам протоирея, имеющиеся меры поддержки, как, например, материнский капитал, мотивируют граждан делать все что угодно, но только не рожать. Стимулирует по-настоящему, уверен Ткачев, любовь к Богу и к детям.

Налог на бездетность может затронуть 30 миллионов мужчин

В апреле 2025 года ряд Telegram-каналов Виктора Таранина. На Московском экономическом форуме он призвал изменить ситуацию, когда многие мужчины живут только для себя.

«Так вот, если у нас таких людей [холостяков] 30 миллионов, я предлагаю кардинально решить вопрос — ввести налог на бездетность. Порядка 20 процентов от заработной платы», — заявил он.

Позднее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб опровергла информацию и напомнила, что подобный налог в России уже был, и как показала практика, своей цели не достиг. Путь репрессий в отношении бездетных россиян признали неэффективным, повторения не будет, заверила Бессараб.