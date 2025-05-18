Дачников предупредили о штрафах за неправильное хранение удобрений

Дачники могут столкнуться со штрафами в случае неправильного хранения удобрений. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

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Юрист пояснил, что, согласно закону «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», удобрения должны храниться в специализированных хранилищах. Если требования будут нарушены, то россиянам может грозить административная ответственность, отметил эксперт.

«Исходя из вышеуказанных требований, можно говорить о том, что хранить удобрения нужно в отдельных местах, соблюдая при этом установленные изготовителем условия хранения (температура, влажность и т.д.) и не допуская попадания удобрений на близлежащие участки, водоемы и системы водоснабжения», — сказал директор департамента.

Поздняков добавил, что для физических лиц сумма штрафа составит от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. При этом должностным лицам нужно будет заплатить от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до ста тысяч рублей. Размер штрафа для предпринимателей составит до 5 тысяч рублей.

Накануне руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова сообщила, что за нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении шашлыка на дачном участке грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Эксперт отметила, что при введении в регионе особого противопожарного режима санкция увеличивается до 10-20 тысяч рублей.