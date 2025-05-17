Тарифы на услуги ЖКХ в России в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на полях форума «Россия — Исламский мир».

По словам Кошелева, рост тарифов обусловлен необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры и инфляцией. Депутат отметил, что ставки тарифов ЖКХ определяются региональными ведомствами в разное время, а потому в разных регионах РФ ситуация с ними может отличаться.

До этого депутат Якубовский рассказал об изменении порядка оплаты отопления в РФ с 1 марта. Теперь суммы платежей россиян за отопление станут зависеть от использования услуг за месяц, а не распределяться равномерно в течение года. Отмечается, что это поможет гражданам следить за правильностью расчетов их коммунальных платежей. Однако теперь зимние платежи за ЖКХ будут значительно больше, чем летние.