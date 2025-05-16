В Госдуме предложили ввести налог на роскошь и сверхдоходы

В России необходимо ввести налог на роскошь и сделать ставку в 25 процентов на доходы от 250 до 500 миллионов рублей в год, а свыше этих значений — 35 процентов. С таким предложением в пятницу, 16 мая, выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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— Второе: до 35 процентов поднять налог на дивиденды — как для налога от доходов с крупных выигрышей. Третье: ввести налог на роскошь или налог на состояние. Это настоящие налоги, которых ждет от нас общество, — добавил парламентарий.

Он напомнил, что с 1 января текущего года вступил в силу закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Миронов добавил, что действующая система заканчивается на доходах суммой 50 миллионов рублей, а для сверхбогатых россиян шкала «так и осталась плоской», передает ТАСС.

По словам профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, в отношении россиян, которые не работают и получают теневые доходы, могут ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования. Эксперт отметил, что в текущий момент почти из 15 миллионов неработающих россиян трудоспособного возраста можно задействовать около 1,5 миллиона человек.