В ЦБ объяснили, как банки будут определять, кому заблокировать денежный перевод

При борьбе с мошенниками российские финансовые организации опираются на базы данных Банка России, которые пополняются за счет сведений о мошеннических операциях, передаваемых непосредственно самими банками и правоохранительными органами. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в своем телеграм-канале, отвечая на вопрос подписчика о том, каким образом будет определяться, когда следует заблокировать денежный перевод.

По информации ЦБ, в базу входит большое количество параметров – уникальных идентификаторов, включая сведения о получателе похищенных средств.

«Это номер телефона, реквизиты счета и карты, номер удостоверяющего личность документа и другие. Добросовестным людям, которые не занимаются противоправной деятельностью, опасаться включения в реестр своих реквизитов и, как следствие, сложностей с денежными операциями, не стоит», – говорится в сообщении Банка России.

Отмечается, что прежде, чем добавить информацию в базу, регулятор получает полученные сведения – это минимизирует риск необоснованного попадания сведения о человеке в реестр.

«Мера по ограничению переводов с использованием карт и онлайн-банкинга касается только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях», – заключили в ЦБ.

Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ограничения по снятию наличных средств до 50 тысяч рублей не будут массовыми и затронут только дропперов (подставные лица, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. – Прим. ред.)