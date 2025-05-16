Россиян призвали не гнаться за новыми долларами

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян призвал россиян не пытаться скупать доллары нового образца.

Эксперт в беседе с Радио «Комсомольская правда» отметил, что американская валюта одна из немногих, которая не изымается из оборота, и «находится в обращении сотни лет».

«Сами американцы никакой дифференциации не делают между своими долларами, и это их отличительная черта от многих стран. Американцы изначально выбрали совсем другую модель поведения: их валюта находится в обращении сотни лет, и она наоборот уже превращается в ценность, когда двухдолларовую купюру вы и за 10 долларов не купите, не найдете, но она ходит, имеет оборот», — заявил эксперт.

Тосунян подчеркнул, что ажиотаж вокруг дефицита долларов нового образца был раздут, вероятно, чтобы принести выгоду финансовым организациям.

«В некоторых странах банки этот ажиотаж вызывают для того, чтобы побыстрее за комиссию какие-то обмены совершить. В результате, создавая людям искусственные трудности, они заставляют, в том числе посредников этими спекуляциями заниматься. Посредники на этом наживаются, потом банку, видимо, сдают на обмен, и банк тоже на этом может зарабатывать. Я могу ошибаться, но мне кажется, это все исключительно инсинуации 2-3 уровня, никак не связанные с самой валютой», — заявил собеседник.

В российских банках опровергли сообщения об исчезновении долларов нового образца

Тосунян подчеркнул, что США ни разу не проводили обмен старых денег на новые.