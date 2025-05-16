Россияне стали массово жаловаться на банки

В 2024 году количество негативных отзывов о банковских услугах в Народном рейтинге портала «Банки.ру» удвоилось по сравнению с предыдущим годом.

Особенно заметно увеличение жалоб на тарифы и условия — доля таких негативных комментариев выросла сразу на 30%, что подтверждает анализ более 800 тысяч оригинальных отзывов в рейтинге, передает ИА DEITA.RU.

В этом году 8,9% пользователей выразили недовольство условиями получения банковских продуктов, а 5,2% — тарифами. В то же время доля положительных упоминаний о тарифах и условиях снизилась с 18,6% до 8,5%.

Самым проблемным продуктом в 2024 году стали дебетовые карты: на их долю пришлось около трети всех негативных отзывов (32%). Пользователи чаще всего жаловались на некорректные списания и блокировки.

Кроме этого, негативные отзывы о дебетовых картах выросли на 65% за год, а по динамике роста негатива лидируют вклады — их количество увеличилось на 76%. Эксперты связывают такую тенденцию с тем, что вклады в этом году стали наиболее популярным продуктом, а повышенный спрос вызвал рост недовольства.

Также почти в два раза увеличилось число жалоб на длительное ожидание ответа службы поддержки, а пользователи оставляли недовольство по поводу шаблонных ответов операторов. Положительные новости связаны с работой мобильных приложений банков: за год число жалоб снизилось на 33%, что говорит о том, что инвестиции в развитие цифровых платформ начали окупаться.

Несмотря на рост негатива, подавляющее большинство отзывов (80%) в 2024 году оставались позитивными. Их количество росло быстрее — прирост положительных комментариев составил 95%, тогда как жалобы увеличились всего на 47%. Пользователи чаще выражали удовлетворение качеством работы банка и его персонала, а также благодарили отдельных сотрудников.