Россиянам рассказали о повышенной зарплате в июне

Россияне, которые будут работать в праздники в июне, могут получить повышенную оплату труда. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева в интервью агентству «Прайм».

В первый летний месяц россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. В текущем году 12 июня выпадает на четверг, для многих граждан он будет нерабочим. Выходным также будет пятница, 13 июня. Его переносят с субботы, 8 марта.

Как уточнила юрист, в праздничные дни продолжают трудиться работники непрерывно действующих организаций. При этом их труд оплачивается в повышенном размере.

«"Сдельщики" — работники производств/заводов/пекарен, которые не могут остановить свою деятельность, получат оплату за свой труд не меньше, чем по двойному тарифу», — объяснила эксперт.

Работники, труд которых оплачивается по дневным или часовым тарифным ставкам, получат оплату в размере не менее двойной дневной или часовой ставки, добавила Георгиева.

В праздники работодатель может привлечь к труду работника, трудящегося по графику пятидневки. В большинстве случаев для этого нужно согласие самого работника. Заработок в данном случае зависит от количества отработанного времени, отметила юрист.

Стало известно о рекордном росте зарплат в России

Ранее юрист Анна Иванова рассказала, что решение о выплате тринадцатой зарплаты сотрудникам зависит лишь от усмотрения работодателя. При этом специалист посоветовала включить условие о тринадцатой зарплате в положение об оплате труда. Можно указать, что эта выплата заменяет ежегодную индексацию или зависит от дохода компании.

Также ранее стало известно, что три четверти россиян оказались недовольны своей зарплатой, потому что ее не хватает даже на текущие нужды.