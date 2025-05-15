Россиянам назвали четыре способа избежать попадания в базу дропперов

Чтобы не попасть в базу дропперов, сформированную Банком России, не следует передавать банковские карты незнакомцам. Четыре способа избежать ограничений, связанных с дропперством, перечислило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

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Ведомство посоветовало не совершать денежные переводы по просьбе незнакомцев, а также не доверять им свои банковские карты.

Кроме того, подчеркнули в МВД, россиян предостерегли от того, чтобы делиться доступом к онлайн-банку с кем-либо. В случае, если человек совершил денежный перевод по ошибке, правоохранители посоветовали сразу обращаться в финансовую организацию.