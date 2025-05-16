Получателей соцвыплат предупредили о дополнительных проверках

Российские банки будут обязаны выявлять схемы с использованием соцвыплат. ЦБ включил трансакции с бюджетными средствами с признаками обналичивания в список критериев подозрительных операций, которые могут быть замешаны в отмывании преступных доходов, узнали «Известия». Речь идет о маткапитале, пособиях на детей, а также выплатах бойцам СВО и их семьям.

Появление новых признаков подозрительных операций связано с тем, что легальные соцвыплаты все чаще используются как прикрытие для вывода нелегальных средств.

Анализ операций с признаками многократного перенаправления средств, перевода крупных сумм между физлицами, а также небольших, но регулярных перечислений между ними станет более строгим, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Вероятность приостановок платежей возрастет, прогнозирует он.

Системное усиление контроля за операциями с бюджетными деньгами поможет снизить объемы коррупционных схем, но даже добросовестные получатели льгот могут столкнуться с дополнительными проверками, предупредил Владимир Чернов. По его словам, уже сейчас около 30–40% пользователей сталкивались с временной приостановкой операций или запросами документов от банка. Подозрения могут вызвать даже оплата услуг репетиторов или продажа личных вещей на онлайн-платформах, если они происходят регулярно.

Если банк сомневается в легальности получаемых доходов и проводимых с ними операций, то может принять ряд мер для дальнейшего выяснения обстоятельств. Это временная блокировка карт клиента, отказ в дистанционном обслуживании, открытии новых карт и счетов, а также в снятии наличных и переводах, напоминает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.