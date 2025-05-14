Дропперам запретят переводить больше 100 тысяч рублей в месяц

С 15 мая 2025 года в России начинает действовать законодательная норма, устанавливающая месячный лимит в 100 тысяч рублей на переводы между физическими лицами для граждан, внесённых в специальную базу данных. Как сообщили в пресс-службе Центробанка, мера направлена на противодействие теневому обороту средств, включая деятельность посредников в мошеннических схемах (дропперов).

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«С 15 мая вступает в силу новый закон, который ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», — написали в Telegram-канале Банка России.

Отмечается, что установленный лимит призван балансировать между бытовыми потребностями граждан и пресечением финансовых злоупотреблений.

Для осуществления переводов, превышающих лимит, потребуется личное обращение в банк с предъявлением паспорта. Ограничения коснутся только тех, чьи данные зафиксированы в реестре ЦБ как связанные с подозрительными операциями.

Исключения предусмотрены для платежей юридическим лицам: граждане из указанного списка сохранят возможность оплачивать товары, услуги ЖКХ и другие расходы через карты или онлайн-банкинг.

Ранее спикер Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин анонсировал приоритетное рассмотрение законопроекта о введении уголовной ответственности для дропперов. Документ, по его словам, уже направлен в профильный комитет. По мнению Володина, ужесточение мер позволит существенно сократить возможности мошенников по легализации похищенных средств.