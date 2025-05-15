ЦБ назвал самые прибыльные финансовые инструменты

За первые четыре месяца 2025 года наибольшую доходность среди российских инструментов показали корпоративные облигации с кредитным рейтингом А — 12,5%, говорится в обзоре финансовых рынков ЦБ. На втором и третьем местах расположились корпоративные облигации с рейтингом АА и рублёвые вклады. Самыми убыточными стали вклады в долларах США — 19,4%.

По предварительным данным Росстата, инфляция с января по апрель составила 3,2%.

Рейтинг российских инструментов по доходности с начала 2025 года:

корпоративные облигации «A» — 12,5%;

корпоративные облигации «АА» — 10,6%;

депозит в рублях — 7,6%;

фонд денежного рынка LQDT — 6,9%;

корпоративные облигации «AAA» — 6,1%;

акции транспортной отрасли — 5,9%;

акции финансовой отрасли — 5,9%;

ОФЗ — 5%;

корпоративные облигации «BBB» — 4,2%;

акции ретейлеров — 3,4%;

индекс акций Мосбиржи — 2,1%;

акции строительной отрасли — 1,5%;

золото — 0,7%;

акции нефтегазовой отрасли — 0,6%;

акции металлургической отрасли — минус 3,1%;

акции телекоммуникационной отрасли — минус 3,4%;

акции электроэнергетической отрасли — минус 3,5%;

акции химической отрасли — минус 4,3%;

депозит в евро — минус 11,9%;

депозит в юанях — минус 13,5%;

замещающие облигации — минус 13,9%;

акции информационной отрасли — минус 14,8%;

депозит в долларах США — минус 19,4%.

В апреле самыми доходными были вклады в евро — 4%, при этом с начала года убыток вкладчиков составит 11,9%. Наибольший убыток в апреле получили держатели акций металлургической отрасли — 8,7%. Инфляция в апреле предварительно составила 0,5%.

«На фоне сохраняющейся геополитической неопределённости котировки акций двигались разнонаправленно в течение апреля, но по итогам месяца все отраслевые индексы и Индекс МосБиржи снизились. Несмотря на признаки замедления инфляции, ОФЗ в апреле незначительно подешевели», — отметили в ЦБ.

Рейтинг российских инструментов по доходности в апреле 2025 года: