Россияне стали чаще интересоваться своей кредитной историей

Число кредитных отчетов, полученных гражданами в прошлом году, увеличилось на 38%, говорится в сообщении Банка России.

"Количество полученных гражданами кредитных отчетов в 2024 году выросло на 38%, а информации об индивидуальном кредитном рейтинге - на 22%. Пользователям кредитных историй (банкам, МФО и другим организациям) за это время предоставлено отчетов на 29% больше, чем годом ранее", - отмечается в сообщении.

Также, по данным ЦБ, спрос на услуги Бюро кредитных историй со стороны МФО растет на фоне увеличения доли онлайн-займов.