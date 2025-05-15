Мошенники придумали новую схему с банкоматами

Мошенники придумали новую уловку, пишет «Комсомольская правда».

Аферисты специально оставляют карту в банкомате. Когда её берёт ничего не подозревающий человек, к нему тут же подходит фальшивый «владелец» и обвиняет в краже — якобы с карты только что списали деньги. Начинаются угрозы полицией, нередко даже появляются «лжесвидетели».

Эксперты советуют ни в коем случае не трогать чужие карты. А если вы всё же попались на уловку — сохраняйте спокойствие и настаивайте на вызове полиции. На всех банкоматах есть камеры, и вашу невиновность будет легко доказать.