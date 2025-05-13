Россияне смогут расплачиваться картами "Мир" в Иране

ТАСС

Россияне, путешествующие в Иран, теперь могут расплачиваться на иранских терминалах картами "Мир" с технологией бесконтактной оплаты (NFC) и смартфонами через приложение Mir Pay.

Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» в еще одной стране
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Как сообщили в пресс-службе Центробанка исламской республики, в Тегеране прошла торжественная церемония завершения второго этапа интеграции платежных систем России и Ирана "Мир" и Shetab.

"В настоящее время в иранской платежной сети доступны NFC-платежи, включая мелкие покупки без ввода PIN-кода. Эта функция также реализована для платежей через приложение Mir Pay в рамках интеграции сетей Shetab и "Мир". Российские туристы и предприниматели могут совершать покупки в определенных торговых точках, используя смартфоны на операционной системе Android. Держатели российских карт смогут совершать мелкие транзакции через Mir Pay на терминалах Shaparak без ввода PIN-кода, а для крупных транзакций потребуется ввод PIN-кода", - говорится в сообщении ЦБ исламской республики.
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