Объемы выдач автокредитов рухнули

Объем выданных автокредитов в I квартале 2025 года сократился более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За январь-март 2025 года было выдано автокредитов на сумму 236,4 млрд рублей – это на 57,8% (или в 2,4 раза) меньше, чем в I квартале 2024 года, когда россияне получили на покупку автомобилей 560,7 млрд рублей.

Падение выдач автокредитов стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года, пояснил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков. Снижение темпов кредитования началось в конце прошлого года, а в начале 2025-го продолжилось. Кроме того, по словам эксперта, снижению объемов и количества оформленных ссуд способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении автокредитов для граждан с показателем долговой нагрузки более 50%. Таким заемщикам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны, отметил Волков.

Среди 20 регионов-лидеров по объему автокредитования самое серьезное сокращение выдач НБКИ зафиксировало в Ростовской (-63,5%), Новосибирской (-60,1%) и Кемеровской (-59,0%) областях, Санкт-Петербурге (-58,8%) и Москве (-57,4%).

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают уровень долговой нагрузки - отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Если оно превышает 50%, в автокредите могут отказать. По словам аналитика, проще всего сегодня получить кредит на марки машин, с автопроизводителями которых сотрудничают банки. Сложнее – на подержанные машины, приобретаемые у физического лица, особенно если они довольно старые.