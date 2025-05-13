На случай девальвации рубля важно диверсифицировать сбережения, следить за денежно-кредитной политикой и планировать крупные покупки, считает эксперт-аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

«Стабильность рубля сегодня — это скорее результат жесткой политики Центробанка и внешнеэкономических факторов, а не роста или укрепления экономики. Как только эти факторы изменятся, рубль может снова ослабнуть. Гражданам важно понимать эти риски и заранее планировать свои финансы», — говорит эксперт.

Среди основных рисков аналитик называет:

Снижение цен на нефть. При дальнейшем снижении котировок нефти валютные экспортные поступления сократятся.

Смягчение политики ЦБ. Если Центробанк начнет цикл снижения ставки, спрос на рублевые активы начнет снижаться.

Усиление санкций. Новые ограничения могут перекрыть каналы экспорта и финансовых расчетов.

Рост импорта. Снятие ограничений на поставки зарубежных товаров создаст дополнительный спрос на валюту.

На случай девальвации рубля, по мнению эксперта, следует: