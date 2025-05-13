Когда полис ОМС могут аннулировать

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) может быть аннулирован в случае смерти застрахованного или лишения его гражданства России.

Об этом рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС), комментируя слова вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) о том, что россияне стали сталкиваться с аннулированием полисов из-за ошибок в учете их данных.

«В системе ОМС полис может быть аннулирован только в случае смерти застрахованного, лишения гражданства Российской Федерации, а для граждан иностранных государств это окончание разрешения на временное пребывание или аннулирование вида на жительство, лишение статуса беженца», - приводит РИА Новости слова пресс-службы ФОМС.

Кроме того, действие полиса ОМС временно приостанавливается на время прохождения застрахованным военной службы, других причин для аннулирования нет, добавили в фонде.

По словам представителей ФОМС, иногда люди не могут получить цифровой полис в виде штрихкода на «Госуслугах». Это может быть связано с устаревшими документами в базе или их отсутствием. В 2010 году начался процесс замены полисов ОМС из-за того, что был принят закон, который гарантировал россиянам получение медицинской помощи по полису на территории всей страны.

«Начался процесс постепенной замены старых полисов. Но по разным причинам он затронул не всех граждан. Например, кто-то попросту долгое время не соприкасался с государственной медициной и поэтому не обновил полис», - уточнили в пресс-службе.

В 2022 году появился Единый регистр застрахованных, но в некоторых случаях возникают несостыковки, и система не может распознать, что речь идет об одном и том же человеке.

«Если вы не увидели номер полиса ОМС у себя личном кабинете на Едином портале государственных услуг, то следуйте инструкции, размещенной в подсказках», - рекомендовали в ФОМС.

Обращение придет в страховую медицинскую организацию или территориальный фонд обязательного медицинского страхования, и проблема будет решена, заверили в фонде.

Полис ОМС может получить каждый российский гражданин и иностранцы, которые постоянно или временно проживают в стране, напоминает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. В рамках этого страхования бесплатно предоставляется первичная, скорая, специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Оформить полис можно в МФЦ, страховой компании и на портале госуслуг, с 2022 года доступна только электронная форма полиса. С 2023 года при рождении ребенка полис для него оформляется автоматически.