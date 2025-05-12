Банки отмечают рост зарплатных клиентов среди россиян до 30 лет

В банке ВТБ заявили, что в России прослеживается рекордный рост зарплатных клиентов среди граждан до 30 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно информации банка, число таких клиентов в зарплатном портфеле увеличилось на 22% за последний год. Всего на долю клиентов до 30 лет приходится почти треть зарплатного портфеля. Особенно заметно растут две возрастные категории. Это клиенты с 22 до 25 лет (число таких клиентов выросло на четверть) и аудитория с 14 до 16 лет (их прирост равняется 42%).

«Зумеры (категория родившихся с конца 90-х — прим. ред.) уверенно управляют деньгами и ценят сервис, который даёт контроль и гибкость. Для них карта — не просто способ получать зарплату, а полноценный инструмент для повседневных финансов. Простота, скорость и удобство — вот что особенно важно в этом возрасте», — заявил начальник Управления «Зарплатные проекты» банка Евгений Темяков.

Отмечается, что самыми популярными продуктами у такой аудитории являются депозиты, кредитные карты, ипотека, автокредиты и инвестиционные услуги.