Названо условие снижения курса доллара до 73 рублей

В среднесрочной перспективе курс доллара может упасть до 73-74 рублей в случае успешного завершения переговоров США и России по поводу прекращения боевых действий на Украине. Такое мнение высказал аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов, его слова приводит РИА Новости.

При таком раскладе, допустил эксперт, курс доллара может снизиться до 73,8 рубля. Ослаблению американской валюты в этом случае будет способствовать ожидаемый приток иностранных инвестиций в российскую экономику. На первом этапе это будут скорее вложения со стороны бизнесменов из дружественных РФ государств. В дальнейшем можно ожидать притока инвестиций от западных предпринимателей, пояснил Ефанов.

Все это в конечном счете создаст благоприятные предпосылки для долгосрочного укрепления рубля, отметил он. Приток иностранных инвестиций обычно способствует волатильности национальной валюты.

«Многое будет зависеть от поведения западных инвесторов, и потенциального допуска, например, недружественных нерезидентов на наш рынок», — резюмировал Ефанов.

Тем не менее, пока особого интереса иностранных инвесторов к российской экономике не наблюдается. В настоящее время гораздо большее воздействие на национальную валюту оказывает жесткая денежно-кредитная политика российского Центробанка. Укрепить позиции рубля, считают ряд экспертов, могут прямые переговоры России и Украины по поводу урегулирования конфликта. Президент республики Владимир Зеленский в качестве главного условия подобного диалога с Москвой назвал прекращение огня на 30 дней, глава РФ Владимир Путин же настаивает на начале обсуждений без каких-либо предварительных условий.