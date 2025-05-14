Для того чтобы получать пассивный доход в размере средней зарплаты, нужно положить на вклад около 6,5 миллиона ₽ с учётом уплаты НДФЛ, сообщил агентству «Прайм» управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Игорь Алутин.

На начало мая 2025 года средняя ставка в банках из топ-20 по годовым вкладам была 18,6% годовых. По предварительным данным Росстата, за январь — февраль 2025 года средняя зарплата составляла около 89–89,6 тысячи ₽. Получить такой доход можно по банковскому вкладу 6,43–6,48 миллиона ₽ в случае, если ставка НДФЛ будет 13%. При ставке налога 15% нужно будет положить на вклад 6,55–6,6 миллиона ₽. Расчёт актуален, если ЦБ не повысит ключевую ставку в этом году — сейчас она составляет 21% годовых. Подробнее о том, как рассчитать налог на проценты по вкладам, рассказали в статье.

Россияне столкнутся с новым ограничением при переводе денег

По вкладам на год ещё можно найти доходность не ниже 20% годовых, отмечает Игорь Алутин. По его словам, банки могут ограничивать начисление высоких ставок в зависимости от срока, суммы и других условий.

«Например, встречается практика установления максимальной ставки на сумму до 1,5 миллиона ₽, поэтому перед открытием вклада внимательно изучите условия договора. Выходом в таком случае будет разделение крупной суммы на несколько вкладов в разных банках под максимально высокий процент», — заключил он.

Какую сумму положить на вклад, чтобы жить на проценты в 2025 году