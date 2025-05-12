В случае начала стихийного и массового обращения россиян за своими сбережениями на банковских вкладах, представителям финансовой отрасли придётся находить нестандартный способ выхода из такой ситуации.

О том, каким образом может закончиться потенциальный «набег на банки», рассказал известный российский интеллектуал, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман, передает ИА DEITA.RU.

По его словам, при стечении таких обстоятельств, когда и если большое количество вкладчиков решат одновременно изъять свои деньги из банковской системы, финансовые учреждения могут не суметь найти в своих закромах достаточного количества средств, чтобы вернуть их всем.

Одним из возможных решений этой проблемы может стать выдача вкладчикам акций и облигаций вместо наличных средств. Эти ценные бумаги, как объяснил эксперт, будут выпущены теми компаниями, которые взяли в долг у банков, в которых открыты депозиты граждан.

Как полагает Вассерман, таким образом коммерческие организации смогут делиться частью своей прибыли с акционерами, что должно компенсировать прибыль от процентов, которую вкладчики получили бы от банков напрямую в виде дивидендов.