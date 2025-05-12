Траты россиян на ЖКУ могут вырасти

РИА "ФедералПресс"

Правительство России приняло решение об увеличении платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) при размещении твердых коммунальных отходов. Тариф вырастет на 4,2 % и составит почти 100 рублей за каждую тонну мусора. Это первое повышение с 2018 года.

Как пояснили в кабмине, необходимость индексации связана с инфляционными процессами и ростом расходов на реализацию экологических мероприятий.

«Очевидно, что для компаний проще и удобнее было бы просто выбросить все отходы в поле и не обращать на них внимания. Однако проблема экологии сегодня становится все более актуальной. Именно поэтому стоимость размещения отходов должна превышать затраты на их переработку. В противном случае у компаний не возникнет мотивации для поиска новых решений и наладки более глубокой и эффективной сортировки. Чисто через нормативные меры невозможно остановить массовую отправку отходов на полигоны», – отметила эксперт по ЖКХ Наталья Орлова в беседе с АБН24.

Повышение платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) при размещении отходов приведет к дополнительной нагрузке на региональных операторов, которым придется активнее искать переработчиков и рынки сбыта. Хотя формально индексация касается их взаимоотношений с полигонами, в итоге часть расходов может быть переложена на население. Эксперты подчеркивают, что при индексации в 4,2 % не стоит ожидать резкого роста тарифов – в среднем, услуга подорожает примерно на 30 рублей в год на человека.

Тарифы на ЖКУ вырастут намного сильнее, чем ожидалось

Для сдерживания роста тарифов и снижения платы за НВОС, уверена эксперт, требуется развитие инфраструктуры вторичной переработки – строительство мусороперерабатывающих комплексов и экологическое просвещение населения. Чем больше отходов будет перерабатываться, тем ниже окажется финансовая нагрузка на систему в целом.

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