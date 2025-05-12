Эксперт: покупка пенсионных баллов привлечет налоговую

Россияне имеют возможность приобретения пенсионных баллов – этот механизм особенно полезен тем, кто не накопил достаточного трудового стажа и пенсионных коэффициентов для оформления страховой пенсии. В этом случае риск остаться без выплат есть даже в случае достижения пенсионного возраста. Однако нужно учитывать, что покупка баллов привлечет внимание налоговой службы, предупредил в беседе с RT экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

В этом году один балл обходится в 60 тыс. рублей, а максимум за год можно приобрести 7,81 балла — почти за 475 тыс. рублей, сообщил экономист. Для начисления страховой пенсии в 30 баллов с нуля потребуется заплатить более 1,8 млн рублей. Понадобиться такой инструмент может тем, кто долго не работал официально.

«Это может быть связано с декретами, переездами, уходом за близкими, жизнью за границей или работой с неофициальной оплатой», — привел пример Паулаускас.

Под угрозу также попадают предприниматели и самозанятые, причем вторые могут не платить взносы в пенсионную систему в случае, если отказываются от добровольного сотрудничества с Соцфондом.

В подобных ситуациях достижение пенсионного возраста не поможет получить назначение выплат, так как для этого необходим также минимум 15-летний стаж работы и наличие 30 пенсионных баллов.

Однако актуальным будет вопрос происхождения денег. Так, если человек долго не работал официально, не имел прозрачных доходов, а при этом платит несколько сотен тысяч рублей за покупку пенсионных баллов, то это неминуемо вызовет интерес у налоговых органов, отметил экономист.

Напомним, с 1 января 2025 года в России изменилась сумма, которая позволяет получать максимальную пенсию. В течение одного года максимально можно получить 10 пенсионных баллов, для этого необходимо заработать 2 миллиона 759 тысяч рублей. В этой ситуации зарплата должна составлять 230 тысяч рублей в месяц. Вышедшие на пенсию россияне, которые не набрали необходимого количества баллов, будут получать соцпенсию, которая в среднем составляет 13,5 тыс. рублей.