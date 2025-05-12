В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники начали использовать новые схемы обмана, связанные с обещаниями повышенного кешбэка. Как сказал RT член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, аферисты активно используют Telegram-каналы, предлагая высокий возврат средств до 90% за участие в акциях известных брендов.

«Схемы с обещанием повышенного кешбэка — это новый виток социальной инженерии, в которой используется доверие граждан к государственным инициативам и крупным брендам. Мошенники мастерски копируют визуальный стиль официальных каналов и предлагают участие в якобы акциях с возвратом до 90% средств. Такие предложения выглядят особенно заманчиво в условиях, когда люди активно ищут способы сэкономить или заработать», — отметил Немкин.

На практике, как он уточнил, жертве предлагают перейти по фишинговой ссылке или установить вредоносное приложение. После этого злоумышленники получают доступ к банковским приложениям или учетным записям на портале «Госуслуги».

«Это может привести как к прямым финансовым потерям, так и к использованию данных гражданина для дальнейших мошеннических действий», — сказал депутат.

Немкин подчеркнул, что чаще всего такие схемы распространяются через Telegram.

«Пользователям демонстрируются поддельные отзывы, скриншоты «успешных выплат» и фальшивые ссылки на сайты, имитирующие интерфейс банков или сервисов госуслуг. Это создаёт иллюзию легитимности и побуждает людей к необдуманным действиям», — считает парламентарий.

Депутат рекомендовал гражданам проверять любую информацию об акциях и кешбэке только через официальные сайты банков и государственных платформ.

«Ни в коем случае не переходите по ссылкам из непроверенных источников, даже если они выглядят правдоподобно. Финансовая грамотность и цифровая осторожность — ключ к защите ваших данных и средств», — заключил депутат.

Ранее специалисты предупредили, что даже шуточные разговоры с телефонными мошенниками могут привести к утечке персональных данных и голосовых образцов.

Таким образом мошенники могут записывать голос и интонации собеседника, а затем использовать их в схемах обмана.