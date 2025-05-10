МВД: мошенники стали красть деньги через приложение с удаленным управлением

Мошенники начали похищать деньги и персональные данные через приложение удаленного доступа. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве пояснили, что в рамках схемы злоумышленники звонят россиянам, представляясь работниками поликлиник, управляющих компаний ЖК, Росфинмониторинга, полиции и так далее. Они призывают скачать якобы официальное приложение, после установки которого мошенники получают доступ к устройству человека, отметили в МВД. В министерстве подчеркнули, что сотрудники силовых структур, административные работники и медики не рассылают СМС и письма по электронной почте, в которых просят установить какие-либо приложения. МВД призвало россиян не поддаваться на уловки мошенников. 6 мая руководитель отдела корпоративных клиентов IT-интегратора "Телеком биржа" Дина Фомичева сообщила, что мошенники перед стартом сезона отпусков начали активно обманывать россиян, подделывая сайты по продаже авиабилетов и туров. Они публикуют предложения с соблазнительно низкими ценами, заманивая своих жертв и вынуждая их предоставлять свои личные данные, уточнила эксперт.

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