Соцфонд: Средний размер социальной пенсии превысил 13,5 тысячи рублей
По состоянию на начало 2025 года средний размер социальной пенсии в России составил чуть больше 13,5 тысячи рублей.
Так, с 1 января он находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
Вместе с тем размер социальной пенсии инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам в среднем равняется 20 153,9 рубля в месяц.
Напомним, что в Госдуме предложили установить ежеквартальную индексацию пенсий.