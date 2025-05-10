Стало известно о новой схеме мошенников с обменом денег на билеты «банка приколов»

Мошенники создали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты «банка приколов». Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что недавно в отдел полиции в Москве обратилась пенсионерка — она рассказала, что в конце апреля ей на домашний телефон позвонили мошенники, которые представились сотрудниками банка.

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Аферисты испугали пенсионерку, внушив, что по ее банковским счетам происходят незаконные операции. Женщина доверилась мошенникам и уже на следующий день отдала все свои сбережения — 3,5 миллиона рублей — курьеру, чтобы проверить и задекларировать деньги.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России обнаружили 8240 поддельных рублевых купюр, 5292 из которых были пятитысячными, еще 2215 — номиналом в тысячу рублей. Этот уровень фальшивомонетчества соответствует одному случаю на миллион.