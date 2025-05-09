Что будет с накоплениями в рублях, если случится дефолт

Дефолт — это ситуация, при которой должник не может вовремя погасить задолженность перед кредитором.

Когда мы говорим о дефолте, мы чаще всего имеем в виду дефолт по государственным облигациям (ОФЗ) — в таком случае страдает вся экономика, а также население страны.

Как отмечает эксперт-аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева, дефолт, как правило, характеризуется галопирующим ростом инфляции (происходит обесценивание рубля и резкий скачок цен), повышением ключевой ставки и, как результат, банкротством предприятий и усилением безработицы.

Что может произойти с накоплениями в случае дефолта и как защитить их, рассмотрим в этом материале.

Что будет с накоплениями в рублях в случае дефолта

Дефолт по ОФЗ сейчас не представляется сколько-нибудь реалистичным сценарием, по крайней мере, в обозримой перспективе, предупреждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Поэтому рассуждения об этом сценарии могут носить чисто гипотетический характер, подчеркивает она.

«Опасность для населения в данном случае может состоять в угрозе кризиса банковской системы или отдельных банков: в этом случае сбережения оказываются под угрозой», — поясняет Беленькая.

Она напоминает, что существует система страхования вкладов: при банкротстве кредитной организации Агентство страхования вкладов возвращает владельцам депозитов до 1,4 млн рублей.

«ЦБ имеет достаточно успешный опыт разрешения кризисных ситуаций в банковском секторе, который позволял избежать массовых потерь вкладчиков — этим ситуация заметно отличается от 1998 года в лучшую сторону», — отмечает Беленькая.

Однако, добавляет Замалеева, следует помнить, что в случае серьезного кризиса страховая система может не справиться быстро.

Что делать при дефолте с деньгами

Существует несколько способов сохранить средства в период дефолта:

Вклад в банке. При дефолте ключевая ставка ЦБ начинает повышаться, а за ней идут вверх и ставки по вкладам. Кроме того, суммы до 1,4 млн рублей застрахованы в АСВ. Однако доход по долгосрочным депозитам, открытым ранее, может потеряться. В случае развития гиперинфляции она также может «съесть» полученные проценты по вкладу. Накопительный счет. Ставка по нему, как и по вкладу, зависит от ключевой ставки Банка России, но меняется банком в одностороннем порядке, то есть не фиксируется на определенный срок. К тому же у счета нет ограничения по сроку, поэтому доходность не потеряется, если владелец средств выведет их часть. Но следует помнить, что доходность по накопительным счетам всегда ниже доходности по вкладам.

Облигации федерального займа. С помощью долгосрочных ОФЗ инвестор может надолго зафиксировать высокую доходность, при этом купонный доход начисляется регулярно. Однако прибыль по гособлигациям облагается налогом в 13%, а в кризис такие бумаги обычно несколько обесцениваются.

Инвестиции в драгоценные металлы. Золото — это актив, который традиционно дорожает в кризисные периоды, так как является защитным инструментом. В России отменили уплату НДС за покупку физических золотых слитков, поэтому инвестиции в них стали еще выгоднее.

Существуют и другие способы защитить деньги от дефолта, но мы перечислили основные консервативные методы сбережения средств.

Как защититься от дефолта

Для защиты накоплений от дефолта можно воспользоваться несколькими советами:

Инвестируйте средства в защитные активы, например, золото. В кризисный период его стоимость растет, что будет приносить вам доход.Диверсифицируйте свой портфель. Часть средств можно положить на вклад, еще часть вложить в золото, а оставшееся — в ценные бумаги. Если вы внимательно изучите рынок и выберете бумаги компаний, которые с высокой вероятностью отыграют падение, когда кризис закончится, вы можете получить значительный доход.

Инвестируйте в дорогую покупку. Если вы копили деньги на недвижимость, автомобиль или бытовую технику, вероятно, при дефолте самое время их купить. Позднее из-за высокой инфляции цены на товары подскочат, а накопления уменьшатся в реальном выражении. Не держите все деньги в рублях. Идеально: 40–50% — валюта (доллары, евро, юани), 30–40% — рубли (на повседневные расходы себя и семьи), 10–20% — реальные активы (золото, недвижимость, автомобили, техника), советует аналитик Банки.ру. Рублевую часть капитала лучше держать в крупных государственных банках (например, Сбер, ВТБ) — у них намного выше шансы пережить кризис. Заранее запаситесь нужными товарами: лекарства, бытовая техника, запасные части (они могут резко подорожать).Проверяйте только надежные источники новостей.

Избегайте паники: резкие движения часто приводят к потерям.

Куда вложить деньги перед дефолтом

Если вы понимаете, что в стране скоро наступит дефолт по суверенному долгу, наилучшее решение — это инвестировать средства в активы, которые начинают расти в кризис. Традиционно таким активом является золото: можно купить физические слитки или же фьючерсы на этот драгметалл.

Дополнительно оцените риски по вашему инвестпортфелю: возможно, пора продать часть облигаций, «слабые» акции и оставить наиболее ликвидные активы: наличные, золото, отмечает Замалеева.

В разгар же кризиса можно выделить для себя несколько эмитентов, которые могут перейти в рост и отыграть свое падение во время кризиса. Скорее всего, это будут компании, которые занимают большую долю рынка и выполняют на нем важную функцию — например, крупный банк. Таким образом, вы сможете купить акции этой компании на дне, а затем отслеживать, когда они перейдут к росту. Такая инвестиция будет долгосрочной, но может принести достаточно большой доход.

Что будет с кредитами при дефолте в России

Дефолт государства по ОФЗ не освобождает заемщиков от выплаты кредитов. Однако дефолт может по-разному сказаться на долговой нагрузке отдельных категорий заемщиков:

Если финансовая организация, в которой был взят кредит, обанкротилась, займ переведут в другой банк. В этой ситуации ни условия кредита, ни выплаты не поменяются, если речь идет о рублевом займе.Если же дефолт серьезно отразился на экономике страны и банковской сфере, правительство может закрыть льготные программы кредитования, с помощью которых можно было бы рефинансировать долг. При оформлении кредита в иностранной валюте дефолт и, как следствие, девальвация национальной валюты могут привести к росту задолженности. Но если у заемщика есть валютные сбережения, это несколько облегчает ситуацию.

Что будет с акциями в случае дефолта

Дефолт по гособлигациям обязательно скажется на фондовом рынке, в том числе на стоимости акций — они могут серьезно потерять в цене, а после долго восстанавливаться до первоначального уровня.

Например, в 1997—1998 годах наблюдалось значительное падение биржевых индексов различных стран. Индекс РТС за год упал на 90% до 37,7 пункта с уровня в 570 пунктов. Показатель смог полностью восстановиться лишь через 6 лет, в 2004 году.

При этом инвесторы, которые купили бумаги на дне рынка, за это время увеличили свои вложения в 15 раз. Это правило не раз подтверждалось позднее — во время кризисов в 2008, 2011 и 2023 годах.