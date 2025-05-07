РЖД предупредили москвичей о трудностях с покупкой билетов 7-9 мая

Покупка билетов в приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте Российских железных дорог может быть затруднена с 7 по 9 мая в связи с возможными перебоями в работе интернета. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что те, кто ранее уже оформил билеты, смогут воспользоваться мобильным приложением без доступа в интернет. Также приобрести билеты можно, подключившись к сети Wi-Fi, или в кассах.

«Информация для пассажиров Москвы и Московской области! В связи с возможными перебоями в работе интернета с 7 по 9 мая оформление электронных билетов на нашем сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" может быть затруднено», — говорится в тексте.

Возврат неиспользованных электронных билетов на поезда отправлением с 7 по 10 мая 2025 года (включительно) будет производиться в претензионном порядке. При этом направить претензию необходимо не позднее 11 мая.

Также в РЖД напомнили о том, что здание Ленинградского вокзала Москвы в настоящее время закрыто на ремонт.