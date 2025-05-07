Нехватка картофеля на российском рынке наблюдается с 2024 года. Об этом заявил исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников. Его процитировало издание Ura.ru.

По его словам, запасы этого корнеплода у многих производителей уже закончились, и тон на рынке задают импортеры. В последние недели оптовая стоимость египетского картофеля в порту Новороссийска установилась на отметке 50-55 рублей за килограмм. Плюс сказываются затраты на портовые услуги, логистику и надбавки торговых сетей.

Красильников полагает, что до начала лета доля импорта будет увеличиваться, а снижаться цены начнут только после того, как на рынок попадет продукция раннего урожая 2025 года. Не исключено, что массовые поставки такого картофеля стартуют в первой декаде июня.

Он также напомнил, что в начале 2000-х годов 95 процентов российского картофеля выращивалось в личных подсобных хозяйствах. Однако данные за 2006, 2016 и 2021 годы показали, что россияне практически перестали выращивать картофель на дачах. А такой отказ от частных посадок тоже сказался на рынке. В итоге сегодня, жители РФ могут рассчитывать лишь на покупные овощи.

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В России рекордно подорожала картошка. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что оптовая стоимость картофеля с начала года увеличилась более чем на 85%, по сравнению с весной 2024 года рост составил 4,4 раза, а в рознице овощ за год стал дороже в 2,8 раза.

В частности, в конце апреля цена килограмма у оптовых продавцов доходила до 46,3 рубля, а в магазинах её продавали уже по 85,4 рубля.

«Рынок переживает рост цен, обусловленный сокращением запасов, недостатком хранилищ, энергозатратностью и повышенным спросом», - указал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

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На грядке, где год назад уже рос картофель, не стоит высаживать его снова, заявил председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов.

По его словам, в таком случае урожайность картофеля будет значительно ниже. Как отметил агроном в беседе с NEWS.ru, картофель не рекомендуется сажать рядом с его «родственниками» - помидорами, баклажанами и перцами.

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Плохой урожай картофеля в 2024 году стал причиной рекордного роста стоимости этого корнеплода в России. Об этом в эфире радио КП сделал заявление исполнительный директор Картофельного союза РФ Алексей Красильников.

По его словам, в прошлом году объем урожая составил 7,3 миллиона тонн, в то время как годом ранее – 8,6 миллиона тонн.

«То есть практически на 1,3 миллиона меньше», – сказал эксперт.

По его словам, в связи с этим России приходится закупать продукцию за рубежом – основной поток поставок идет из Египта. Также он отметил, что уже начал поступать отечественный картофель, но стоимость ранних корнеплодов составляет от 300 рублей. Красильников поделился мнением, что такие цены продержатся недолго, так как аграрии начали работать в полях на месяц раньше.

Российский картофель, считает эксперт, может начать поступать в магазине в начале или середине июня, а импортный в июле «сойдет на нет».

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Депутаты потребовали от премьер-министра России Михаила Мишустина разобраться с высокими ценами на картофель. Об этом сообщает RTVI с ссылкой на обращение комитета Госдумы по защите семьи.

Уточняется, что комитет уже обращался в Федеральную антимонопольную службу. Запрос был отклонен, так как госрегулирование цен возможно только в исключительных случаях. Депутаты посчитали, что такое время настало.

Отмечается, что парламентарии указали, что самый популярный продукт питания превратился в предмет роскоши. По их мнению, такая ситуация является чрезвычайной и требует вмешательства главы правительства.

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Цены на картофель в России должны снизиться в июне. Об этом «Парламентской газете» рассказал исполнительный директор Картофельного союза страны Алексей Красильников.

По его словам, поступление раннего отечественного картофеля на прилавки магазинов может произойти на две-три недели раньше, чем в предыдущие сезоны, — в первую декаду июня. Он отметил, что на фоне этого со второй половины июня должно начаться «аккуратное» снижение цен. Красильников отметил, что пока россиянам в основном предлагается импортный картофель.

«В текущих закупках картофеля импорт занимает доминирующую долю, и объем зарубежной картошки на полках торговых сетей тоже продолжит увеличиваться. Это сезонный ежегодный рост, который достаточно скоро закончится. Сети распродают остатки отечественного урожая, а новый российский картофель начнет поступать к ретейлерам уже в июне», — сказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

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