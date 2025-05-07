Сложности с переводами между счетами, а также оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве и области с 7 по 9 мая в связи с ограничениями мобильного интернета.

Об этом говорится в Telegram-канале СБП.

"В связи с возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн", - говорится в сообщении.

Также о сложностях в работе приложений в связи с временным отключением сотовой связи и мобильного интернета в Москве и области предупредили Сбербанк и ЮMoney.