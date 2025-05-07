С 1 июля части россиян ограничат возможность кредитования

С 1 июля в России ужесточат требования к россиянам, желающим оформить потребительский, ипотечный или автокредит. Речь идет о гражданах, которые уже имеют высокую долговую нагрузку – таких заемщиков банки «боятся как огня», объяснил в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

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Намерения Центробанка ограничить россиян от возможности взять новый кредит специалист объяснил тем, что рынок сегодня находится в зоне аномально высоких процентных ставок. На этом фоне важно учитывать потенциальные риски.

«Банки как огня боятся закредитованных заемщиков, потому что их возможность обслуживать новые долги еще ниже, чем текущие, — подчеркнул Бархота. — Соответственно, рискованная ипотека — традиционный враг для Банка России».

Проблема состоит в том, что сегодня многие россияне, которые и так имеют плохую кредитную историю, умудряются влезать в еще большие долги, стараясь погасить старые – именно эту практику в первую очередь хочет остановить регулятор. Как минимум, эти меры будут действовать до понижения процентных ставок, заключил финансист.

Напомним, с 1 июля надбавки по потребкредитам составят от 0,2 до 5 – это значит, что для выдачи одного займа на 100 тыс. рублей банку потребуется дополнительно от 20 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от параметров кредита и заемщика. На фоне принятых мер экономисты предрекают рост доли отказов россиянам в новых кредитах до 70%.