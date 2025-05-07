Володин рассказал о жалобах на банки из-за изменений условий без согласия клиентов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поступающих обращениях, что кредитные организации принимают решения об изменении условий пользования банковскими счетами и картами без получения согласия клиентов. В частности, вводят комиссию за снятие денег или повышают ее; увеличивают тариф на обслуживание; поднимают процентные ставки по кредитным продуктам.

Россиянам в итоге приходится через суд добиваться отмены этих решений. Парламентарий напомнил, что Федеральным законом четко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия.

Также в марте заработала норма принятого федерального закона, регламентирующая требования к рекламе потребительских кредитов. Банки обязаны раскрывать все условия получения заемных средств, а также предупреждать о рисках.

«В этой связи со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано Комитету по финансовому рынку», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что среднемесячные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 51,15% в течение пяти лет.