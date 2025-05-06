Кабмин предложил новые меры по борьбе с мошенниками

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс и закон «О банках и банковской деятельности».

Предполагается, что органы следствия и дознания получат право без решения суда блокировать деньги на счетах граждан при подозрении, что средства были похищены.

При этом ограничения будут вводиться не более, чем на десять дней, и только в отношении той суммы, которая была украдена, а не всего счёта, сообщает «Коммерсантъ».